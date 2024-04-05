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        Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü 

        MALATYA'da Mahmut Nedim Mutlu (63), tartıştığı oğlu Mert Mutlu tarafından bıçakla öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:29 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:35
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        Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü 
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        MALATYA'da Mahmut Nedim Mutlu (63), tartıştığı oğlu Mert Mutlu tarafından bıçakla öldürüldü. 

        Olay, akşam saatlerinde Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İftar yemeği sonrası Mahmut Nedim Mutlu ile oğlu Mert arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mert Mutlu, mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Mahmut Nedim Mutlu vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde kalırken, sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mahmut Nedim Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldüren ve elinden hafif yaralanan Mert Mutlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşamını yitiren babanın cenazesi, ekiplerin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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