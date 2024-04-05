Malatya'da 1014 uyuşturucu hap ele geçirildi
MALATYA-Malatya'da 1014 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 1014 uyuşturucu hap ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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