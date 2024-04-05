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        Malatya'da 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

        Malatya'da 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:41
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        Malatya'da 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Malatya'da 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Nisan'da Kale uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli N.B'nin üst araması yapıldı.

        8 kilogram sukunk ele geçiren ekipler, N.B'yi de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.B, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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