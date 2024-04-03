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        Malatya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:17 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:17
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        Malatya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Hanımın Çiftliği Merkez Camisi'ne teravih namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.

        Namaz sonrası, Gazze'de İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için dua edildi.

        Duanın ardından sandukadan çıkarılan 40 katlı örtüye sarılı cam tüpteki Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek sırayla cemaate gösterildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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