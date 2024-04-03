Malatya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Hanımın Çiftliği Merkez Camisi'ne teravih namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.
Namaz sonrası, Gazze'de İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için dua edildi.
Duanın ardından sandukadan çıkarılan 40 katlı örtüye sarılı cam tüpteki Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek sırayla cemaate gösterildi.
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