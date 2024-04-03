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        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Sami Er, görevi devraldı

        MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sami Er, mazbatasını alıp göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:00
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Sami Er, görevi devraldı
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        MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sami Er, mazbatasını alıp göreve başladı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu alıp Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen AK Parti'li Sami Er, bugün İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Sami Er, daha sonra beraberinde milletvekilleri ve partililerle birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye çalışanlarının karşıladığı Sami Er, 5 yıl boyunca Malatya'ya hizmet edeceğini belirterek, "Ben AK Parti ve Cumhur İttifakı adayıydım ama şu anda tüm Malatya'nın belediye başkanıyım. Bizlere oy verenin de vermeyenin de belediye başkanı olacağız. Bu şehrin emanetlerine sahip çıkacağız. Emanete ihaneti asla müsaade etmeyeceğim. İnşallah verdiğimiz sözleri hakkıyla yerine getireceğiz. Teveccühleriyle bizlere destek veren Malatya halkına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay da makama geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e, kentin mührünü ve anahtarını verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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