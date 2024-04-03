Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu'ndan yerel seçim değerlendirmesi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, demokratik olgunlukla gerçekleşen seçim sonuçlarının şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, göreve seçilen muhtarları ve belediye başkanlarını tebrik etti.

Seçimsiz geçecek 4 yılın başta ekonomi olmak üzere, sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönem olmasını temenni eden Sadıkoğlu, "Önümüzdeki dört yıl enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Ekonomi yönetiminin uyguladığı orta vadeli program çerçevesinde mali disiplinden kopmadan düzlüğe çıkabiliriz. Tabi bu kolay bir süreç değil, hepimiz için zorlukları var ancak bunu başardığımızda yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz gibi sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.