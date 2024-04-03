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        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu'ndan yerel seçim değerlendirmesi

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:30
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        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu'ndan yerel seçim değerlendirmesi
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        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.

        Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, demokratik olgunlukla gerçekleşen seçim sonuçlarının şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, göreve seçilen muhtarları ve belediye başkanlarını tebrik etti.

        Seçimsiz geçecek 4 yılın başta ekonomi olmak üzere, sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönem olmasını temenni eden Sadıkoğlu, "Önümüzdeki dört yıl enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Ekonomi yönetiminin uyguladığı orta vadeli program çerçevesinde mali disiplinden kopmadan düzlüğe çıkabiliriz. Tabi bu kolay bir süreç değil, hepimiz için zorlukları var ancak bunu başardığımızda yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz gibi sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Sadıkoğlu, deprem bölgesinin daha hızlı ayağa kaldırılması için önümüzdeki dört yılın fırsata çevrilmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki dört yıl hükümetimizin ve seçilen belediye başkanlarının en önemli gündemlerinden biri de deprem bölgesinin ayağa kaldırılması olmalı. Şehrimiz Malatya ile birlikte Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman için kaybedilecek bir saniyemiz dahi yok. 6 Şubat'tan bugüne 14 ay seçim gündemiyle geçti. Artık seçimleri geride bıraktık, şimdi deprem yaşamış şehirleri hızla ayağa kaldırma zamanı. Yıkılan şehirlerimiz ve iş dünyamız için daha kapsayıcı destekler bekliyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Malatya'mızın her alanda gelişimi ve üyelerimizin sorunlarının çözümü için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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