Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Yazıhan Belediye Başkanlığını ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 43,28 oyla CHP adayı Abdulvahap Göçer kazanmıştı. AK Parti adayı Nevzat Öztürk ise yüzde 42,07 oy almıştı.

Arapgir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 48,80 oyla CHP adayı Haluk Cömertoğlu kazanmış, AK Parti adayı Çetin Özdemir yüzde 45,15 oyda kalmıştı.

AK Parti temsilcileri, Arapgir ve Yazıhan ilçe seçim kurullarına başvurarak bazı sandıklarda, "hatalı sayım, geçersiz oylar ve birleştirme tutanaklarındaki hatalar" nedeniyle itirazda bulundu.

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