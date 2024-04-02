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        Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:56
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        Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        AK Parti temsilcileri, Arapgir ve Yazıhan ilçe seçim kurullarına başvurarak bazı sandıklarda, "hatalı sayım, geçersiz oylar ve birleştirme tutanaklarındaki hatalar" nedeniyle itirazda bulundu.

        İlçe seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak.

        Arapgir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 48,80 oyla CHP adayı Haluk Cömertoğlu kazanmış, AK Parti adayı Çetin Özdemir yüzde 45,15 oyda kalmıştı.

        Yazıhan Belediye Başkanlığını ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 43,28 oyla CHP adayı Abdulvahap Göçer kazanmıştı. AK Parti adayı Nevzat Öztürk ise yüzde 42,07 oy almıştı.

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