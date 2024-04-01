Malatya'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyonun refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyonun refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tataruşağı Mahallesi D300 kara yolu Kırıkköprü mevkisinde, İ.K. yönetimindeki 46 AB 708 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Mehmet Çil (43) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.