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        Malatya'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:15
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        Malatya'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.Ç. idaresindeki 44 ADL 519 plakalı kamyonet Fındık Mahallesi'nde baraj gölü mevkiinde devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan H.Ç. ile A.Ç. ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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