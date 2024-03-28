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        Kale'de kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:10
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        Kale'de kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kale İlçe Halk Kütüphanesi, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından hafta kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        Gençlerin kütüphaneye ilgisini çekmek ve onlara okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik kapsamında 30 dakika boyunca kitap okundu.

        Daha sonra programa katılan gençlere ve ilçedeki kurum amirlerine hafta kapsamında kitap hediye edildi.

        Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Serdar Koca, Kale İlçe Halk Kütüphane Sorumlusu Abdullah Erdoğan, gençler ve öğrenciler katıldı.

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