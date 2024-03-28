Kale'de kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Serdar Koca, Kale İlçe Halk Kütüphane Sorumlusu Abdullah Erdoğan, gençler ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra programa katılan gençlere ve ilçedeki kurum amirlerine hafta kapsamında kitap hediye edildi.

Gençlerin kütüphaneye ilgisini çekmek ve onlara okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik kapsamında 30 dakika boyunca kitap okundu.

Kale İlçe Halk Kütüphanesi, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından hafta kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

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