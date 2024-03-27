Malatya çarşı merkezinde inşaatlar yükselmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında yapımına başlanan iş yeri ve konutlar yükseliyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, 20 bin civarında iş yerinin yıkıldığı kent merkezinde yapımına başlanan iş yeri ve konutların şantiye alanındaki incelemelerinin ardından gazetecilere, Akpınar bölgesinde halihazırda yapımına başlanan konut ve iş yerlerinden oluşan 5 bin 265 bağımsız birim olduğunu söyledi.

Malatya'yı hızla ayağa kaldırmak istediklerini belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki Malatya'da çarşı ayağa kalkar, ticaret canlanır ve esnaf ayağa kalkarsa şehrin ışıkları, dükkanların ışıkları yanarsa evlerin ışıkları yanacak. İnşaatlar, Çevre Yolu'ndan itibaren, Bakırcılar Çarşısı diye adlandırdığımız bölgeden itibaren şimdiden yükselmeye başlamış durumda. Bir yıl içerisinde buralar tamamlanmış olacak ve çok güzel, yekpare bir mimari tasarımla buralar ayağa kalkmış olacak."

Kent merkezinde rezerv alanının kapsamını genişlettiklerini belirten Babacan, Akpınar'ın yanı sıra Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi, Cezmi Kartay, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Niyazi Mısri bölgesinin tamamını Emlak Konut üzerinden rezerv alan ilan edilmek suretiyle devletin yapmasını sağladıklarını ve buralarda da inşaatlara başlanacağını vurguladı.