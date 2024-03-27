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        Malatya çarşı merkezinde inşaatlar yükselmeye başladı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında yapımına başlanan iş yeri ve konutlar yükseliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:53 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:53
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        Malatya çarşı merkezinde inşaatlar yükselmeye başladı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında yapımına başlanan iş yeri ve konutlar yükseliyor.

        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, 20 bin civarında iş yerinin yıkıldığı kent merkezinde yapımına başlanan iş yeri ve konutların şantiye alanındaki incelemelerinin ardından gazetecilere, Akpınar bölgesinde halihazırda yapımına başlanan konut ve iş yerlerinden oluşan 5 bin 265 bağımsız birim olduğunu söyledi.

        Malatya'yı hızla ayağa kaldırmak istediklerini belirten Babacan, şöyle konuştu:

        "Biliyoruz ki Malatya'da çarşı ayağa kalkar, ticaret canlanır ve esnaf ayağa kalkarsa şehrin ışıkları, dükkanların ışıkları yanarsa evlerin ışıkları yanacak. İnşaatlar, Çevre Yolu'ndan itibaren, Bakırcılar Çarşısı diye adlandırdığımız bölgeden itibaren şimdiden yükselmeye başlamış durumda. Bir yıl içerisinde buralar tamamlanmış olacak ve çok güzel, yekpare bir mimari tasarımla buralar ayağa kalkmış olacak."

        Kent merkezinde rezerv alanının kapsamını genişlettiklerini belirten Babacan, Akpınar'ın yanı sıra Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi, Cezmi Kartay, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Niyazi Mısri bölgesinin tamamını Emlak Konut üzerinden rezerv alan ilan edilmek suretiyle devletin yapmasını sağladıklarını ve buralarda da inşaatlara başlanacağını vurguladı.

        Babacan, tüm bunların üzerine Malatya'da 43 ayrı bölgenin daha rezerv alan ilan edildiğini ve buralarda da konutların yükseleceğini belirtti.

        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er de en son depremzede kalıcı konutuna, en son esnaf kalıcı iş yerine kavuşuncaya kadar durmadan çalışacaklarını vurguladı.

        AK Parti İl Başkanı Namık Gören ise çarşı merkezinde zemin güçlendirmesi kapsamında 12 bin 500 kazık çakıldığını kaydetti.

        İncelemelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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