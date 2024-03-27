Malatya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
MALATYA'dakesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi, operasyonla yakalandı.
MALATYA'dakesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi, operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası alan firari hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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