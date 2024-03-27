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        Malatya'da 30 bin makaron ele geçirildi

        Malatya'da düzenlenen operasyonda 30 bin makaron ile 9 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:01
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        Malatya'da 30 bin makaron ele geçirildi
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        Malatya'da düzenlenen operasyonda 30 bin makaron ile 9 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, şüpheli A.U'nun iş yerinde yaptığı aramada 30 bin bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, Ö.G'nin üzerinde ve eşyalarında ise 18 pet şişede toplam 9 litre el yapımı sahte içki ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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