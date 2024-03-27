Malatya'da 30 bin makaron ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 30 bin makaron ile 9 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, şüpheli A.U'nun iş yerinde yaptığı aramada 30 bin bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, Ö.G'nin üzerinde ve eşyalarında ise 18 pet şişede toplam 9 litre el yapımı sahte içki ele geçirdi.