Malatya'da 315 bin 400 makaron ele geçirildi

Operasyonda, 300 bin sahte bandrollü içi boş makaron, 15 bin 400 içi tütünle doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı elektronik sigara, 15 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

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