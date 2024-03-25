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        Malatya'da 315 bin 400 makaron ele geçirildi

        Malatya'da 315 bin 400 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:55
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        Malatya'da 315 bin 400 makaron ele geçirildi
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        Malatya'da 315 bin 400 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 300 bin sahte bandrollü içi boş makaron, 15 bin 400 içi tütünle doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı elektronik sigara, 15 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirdi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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