Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ö. ve R.A. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 liraya da el konuldu.

Operasyonlarda F.Ö, R.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 3 tabanca, 4 şarjör, 27 fişek, 47 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

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