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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:14
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 2 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda F.Ö, R.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 3 tabanca, 4 şarjör, 27 fişek, 47 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

        Ekiplerce uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 liraya da el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ö. ve R.A. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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