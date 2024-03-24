Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat: Malatya'da da AK Parti adaylarını destekleyeceğiz

        OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Malatya'da da mevcut belediye başkan adaylarını geri çekerek AK Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 13:28 Güncelleme: 24.03.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat: Malatya'da da AK Parti adaylarını destekleyeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Malatya'da da mevcut belediye başkan adaylarını geri çekerek AK Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

        Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Malatya'da il parti teşkilatı ve parti adayları ile basın toplantısı düzenledi. Kadir Canpolat, daha önce almış oldukları kararda belediye başkan adayı çıkardıkları illerde AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı aldıklarını belirterek, "Malatya'da siyasi depremlerin olmaması için bir karar aldık. Biz yine Malatya'da da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini kaldırdığı adayları destekleyerek mevcut belediye başkan adaylarımızı geri çekiyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Seçimi kazanamayacak olmasına rağmen belediye başkan adayı çıkararak Türkiye'nin imajını zedelemek isteyen çeşitli siyasi partiler var. Bunların seçim kazanamayacağını da biliyoruz. Bakın biz bugün hiçbir pazarlık sonucu hiçbir ittifak girişiminde bulunmadan ülkemizi, Malatya'yı, düşündüğümüz için bu bölgenin ve bu ülkenin önünde engel teşkil etmemek adına belediye başkan adaylarımızı geri çektik. Bunun diğer siyasi partilere de örnek olmasını ümit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imajını zedelemek isteyen siyasi partiler kazanamayacağı seçimlerde aday çıkararak Türkiye'ye karşı düşmanlık ettiklerini düşünüyoruz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz Osmanlı Ocakları'nın çatısı altında Ocak Partisi'yle bu milletin, devletin yanında. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Moskova'daki saldırıyı kim düzenledi?
        Moskova'daki saldırıyı kim düzenledi?
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film

        Benzer Haberler

        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Malatya'da basın mensuplarını ziyaret etti
        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Malatya'da basın mensuplarını ziyaret etti
        Malatya'da çiçek açan kayısı ağaçlarına zirai don uyarısı
        Malatya'da çiçek açan kayısı ağaçlarına zirai don uyarısı
        Malatya çapraz karaciğer nakillerinde "dalya" demeye hazırlanıyor
        Malatya çapraz karaciğer nakillerinde "dalya" demeye hazırlanıyor
        Depremde zarar gören Malatya'daki tescilli kültür varlıkları yenileniyor
        Depremde zarar gören Malatya'daki tescilli kültür varlıkları yenileniyor
        Fatih Erbakan: Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar (3)
        Fatih Erbakan: Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar (3)
        Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi
        Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi