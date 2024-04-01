Malatya'da kamyon devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Tataruşağı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 46 AB 708 plakalı kamyon refüje çarparak devrildi. Kazada kamyonda bulunan Mehmet Çil hayatını kaybetti, İ.K. yaralandı. Yaralı şoför Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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