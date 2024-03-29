Malatya'da konteyner kentte Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği yapıldı

Dereceye girenler ödüllerini Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer'in elinden aldı.

Sıfır Atık Bilgi Yarışması kapsamında ekrana yansıtılan soruları doğru cevaplayan çocuklardan birinci, ikinci ve üçüncüye sırt çantası, sıfır atık oyun seti ve ajanda hediye edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Bostanbaşı Rönesans Konteyner Kent'te gerçekleştirilen etkinlikte, oyun alanları kuruldu, el sanatları atölyelerinde çeşitli takılar yapılarak çocuklara hediye edildi.

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