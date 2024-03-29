Malatya'da açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak da katıldı.

Güler, "Kitap okuma alışkanlığının önemini vurgulamak ve öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Gösterilen ilgiye teşekkür ederiz." dedi.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Kütüphaneler Haftası'nı öğrencilerle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Malatya'da yaklaşık 2 bin öğrenci, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla açık havada kitap okuma etkinliğine katıldı.

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