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        Malatya'da seçimde 4 bin 844 güvenlik personeli görev alacak

        Malatya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 bin 844 polis ve jandarmanın görev alacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 18:44 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:44
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        Malatya'da seçimde 4 bin 844 güvenlik personeli görev alacak
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        Malatya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 bin 844 polis ve jandarmanın görev alacağı bildirildi.

        Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında, ilçe kaymakamları ve kolluk amirlerinin katılımıyla seçim güvenliği ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için seçim günü öncesi, sırası ve sonrasında 2 bin 785 emniyet ve 2 bin 59 jandarma personeli olmak üzere toplam 4 bin 844 güvenlik personelimiz görev alacaktır. İlimiz genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 sandık alanında kurulacak 2007 sandıkta oylarını kullanacaktır. Demokrasi şöleni olan seçimlerde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy kullanabilmeleri için ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları koordineli bir şekilde görevlerini yerine getireceklerdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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