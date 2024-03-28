Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon Malatya-Elazığ kara yolu Üniversitesi Mahallesi mevkisinde plakası öğrenilemeyen N.T. ve M.Ş. idaresindeki otomobillerle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.Ş. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
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