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        Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:19 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:19
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        Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        M.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon Malatya-Elazığ kara yolu Üniversitesi Mahallesi mevkisinde plakası öğrenilemeyen N.T. ve M.Ş. idaresindeki otomobillerle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.Ş. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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