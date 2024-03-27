Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Operasyonda 10 zanlı yakalandı, 28 bin 99 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ile 1 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen 10 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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