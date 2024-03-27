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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:46 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:46
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen 10 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 10 zanlı yakalandı, 28 bin 99 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ile 1 tüfek ele geçirildi.

        Adli mercilere sevk edilen 10 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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