Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen 10 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 zanlı yakalandı, 28 bin 99 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ile 1 tüfek ele geçirildi.
Adli mercilere sevk edilen 10 zanlı tutuklandı.
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