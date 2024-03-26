İyilik Derneği Malatya'da yetim çocuklara iftar verdi

Malatya'da İyilik Derneği Temsilciliği tarafından yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda 190'ı çocuk, 500 kişinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Derneğin Malatya Temsilcisi Yahya Dayan, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle Malatya'nın farklı mahallelerinden ve ilçelerinden davetlerine icabet edip iftarlarına katılanlara teşekkür ederek "Ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, bugün de Malatya'da yetim kardeşleriyle bir araya geldi. Bu programda emeği geçen Hanımeli Derneğine ve Genç Değer Hareketi üyelerine teşekkür ediyoruz. İyilik Derneği olarak Malatya'mızda, ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde yardım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.