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        İyilik Derneği Malatya'da yetim çocuklara iftar verdi

        Malatya'da İyilik Derneği Temsilciliği tarafından yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:59 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:59
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        İyilik Derneği Malatya'da yetim çocuklara iftar verdi
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        Malatya'da İyilik Derneği Temsilciliği tarafından yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

        Bir düğün salonunda 190'ı çocuk, 500 kişinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Derneğin Malatya Temsilcisi Yahya Dayan, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle Malatya'nın farklı mahallelerinden ve ilçelerinden davetlerine icabet edip iftarlarına katılanlara teşekkür ederek "Ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, bugün de Malatya'da yetim kardeşleriyle bir araya geldi. Bu programda emeği geçen Hanımeli Derneğine ve Genç Değer Hareketi üyelerine teşekkür ediyoruz. İyilik Derneği olarak Malatya'mızda, ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde yardım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        İyilik Derneği Malatya Temsilciliği Yetim Komisyonu adına, İdris Akkuş selamlama konuşması yaptı.

        Programa katılan çocuklara, bir giyim mağazasından bayramlık alışverişi yapabilecekleri hediye çeki ve harçlık dağıtıldı.

        Çocuklar için yüz boyama ve müzik dinletisi gibi etkinlikler de düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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