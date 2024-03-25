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        Malatya'da 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Malatya'da hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:43
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        Malatya'da 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Malatya'da hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aralarında "silahlı tehdit", "yağma" gibi 4 suçtan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.B.T. operasyonla gözaltına alındı.

        Hükümlünün ikametinde yapılan aramada, 226 gram esrar, 84 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

        H.B.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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