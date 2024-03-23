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        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Malatya'da basın mensuplarını ziyaret etti

        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Malatya'da konteynerlerde çalışan basın mensuplarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:57
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        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Malatya'da basın mensuplarını ziyaret etti
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        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Malatya'da konteynerlerde çalışan basın mensuplarını ziyaret etti.

        Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ünal, gazetecileri çalıştıkları konteynerde ziyaret ederek, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesiyle yakından ilgilendiğini söyledi.

        Yerel seçimlerde partisinin Malatya için, şehircilik konusunda deneyimli, Emlak Konut'ta ve TOKİ'de üst düzey görevlerde çalışmış Sami Er'i büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gösterildiğini kaydeden Ünal, "Bizler sahada hem vatandaşlarımızla birlikteyiz hem de destek turlarımızı yürütüyoruz." dedi.

        Deprem döneminde hükümetin ve yerel yönetimlerin kenetlendiğini, AK Partili tüm belediyelerin deprem bölgesindeki belediyelerle eşleştirildiğini hatırlatan Ünal, "Eşleştirme yapılırken şu belediyeden, bu belediyeden diye ayrım yapılmadı. Mehmet Nuri Ersoy Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Bey Malatya'daydı. Kahramanmaraş'ta Süleyman Soylu ve Murat Kurum Bakanlarımız vardı. Asrın felaketinin altından kalkmak için asrın yardımlaşmasını oluşturduk. Buna da Sayın Cumhurbaşkanımız liderlik etti." diye konuştu.

        Ünal, bu seçimde şehirleri ayağa kaldırmak ve hizmetleri ileri taşımak için yerel yönetimler başkanlarını seçeceklerini bildirerek, "Sadece Malatya'da bir yıl içerisinde 8 bin kalıcı konut teslim edildi. Önümüzdeki süreçte kalanları da tamamlayıp teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Ünal'a, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile eski AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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