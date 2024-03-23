Fatih Erbakan: Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar (3)

MALATYA'DAİFTARA KATILDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'daki programının ardından Malatya'da vatandaşlarla iftarda bir araya geldi, daha sonra ise partisinin seçim ofisi açılışına katıldı. Burada partililere hitap eden Erbakan, "Yeniden Refah'ın iktidar yürüyüşü, engellenemeyecektir. Milli Görüş belediyeciliğini yeniden hayata geçireceğiz. Ahlaklı belediyecilikle bu aziz milletin derdine yine Milli Görüş ile yine refahla derman olacağız. Makam ve rakam için değil; ihale, koltuk ve şöhret için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımızla geleceğiz. Bu işi bir ibadet olarak yapacağız ve bu millete efendi değil hizmetkar olacağız. Seçimlerden sonra bir milyon üyeye de ulaşacağız. Allah'ın izniyle Milli Görüş'ün bereketiyle milletin bu teveccühüyle yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız inşallah" diye konuştu.