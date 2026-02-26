Canlı
        Malatya'nın Darende ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Malatya'nın Darende ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        İlçe merkezi ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.


        Öte yandan, Malatya-Kayseri kara yolunda kar ve buzlanma sonucu ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

        Yolda kalan tırlar nedeniyle trafik yer yer durma noktasına geldi.

        Karayolları ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

