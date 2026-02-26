Malatya'nın Darende ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İlçe merkezi ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, Malatya-Kayseri kara yolunda kar ve buzlanma sonucu ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Yolda kalan tırlar nedeniyle trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

