Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime kar engeli

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime kar engeli

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli, hamile personel ile engelli çocuğu bulunan anne personel ve anne ile babası çalışan anaokulu-kreş çağında çocuğu olan personelden birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te

        Benzer Haberler

        Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
        Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
        Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Malatya'nın Arapgir ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Malatya'nın Arapgir ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Malatya'da depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği Günçalar Pasajı'nın yıkıl...
        Malatya'da depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği Günçalar Pasajı'nın yıkıl...
        Başkan Er: "Ulaşımla ilgili önemli çalışmalarımız olacak"
        Başkan Er: "Ulaşımla ilgili önemli çalışmalarımız olacak"
        İş Bankası Malatya lojmanları sahiplerine teslim edildi
        İş Bankası Malatya lojmanları sahiplerine teslim edildi