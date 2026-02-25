Canlı
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği Günçalar Pasajı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, Günçalar Pasajı'nın yıkılmasına ilişkin 1 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

        Giriş: 25.02.2026 - 16:40
        Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

        Sanık avukatları, atılı suçu kabul etmeyerek 80 yaşındaki müvekkilleri S.A'nın beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti S.A'nın beraatine karar verdi.

        - Dava süreci

        Günçalar Pasajı binasının statik müellifi Ü.A, müteahhit M.Ç. ve M.G, belediye personelleri H.H.T. ile E.A'nın vefat etmiş olması nedeniyle duruşmada tek sanık olarak dönemin Fen İşleri Müdürü S.A. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

