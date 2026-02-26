Canlı
        Malatya Haberleri

        Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

        Malatya'da etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

        Giriş: 26.02.2026 - 09:15
        Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

        Malatya'da etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte dün gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

        Etkisini sürdüren kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kara yolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yollarda çalışma yapıyor.

        Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, trafik ekipleri kavşaklarda ve ana arterlerde tedbir aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

