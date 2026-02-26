Canlı
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da kar yağışı nedeniyle 109 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

        Malatya'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 109 mahallede karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde karla mücadele çalışmalarına kesintisiz devam ediliyor.

        Yağışın başlamasıyla sahaya inen ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için mesai harcıyor.

        Ana arterler başta olmak üzere yollarda tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeyse küreme çalışmalarını sürdürüyor.

        - İlçelerde yolu kapanan mahallelerde çalışmalar sürüyor

        Kar nedeniyle kapanan Akçadağ'da 9, Arapgir'de 3, Arguvan'da 3, Battalgazi'de 3, Darende'de 19, Doğanşehir'de 5, Doğanyol'da 3, Hekimhan'da 18, Kale'de 9, Kuluncak'ta 7, Pütürge'de 18, Yazıhan'da 6 ve Yeşilyurt ilçesinde 6 olmak üzere toplam 109 mahallenin yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediliyor.

        Öte yandan, kar nedeniyle mahsur kalan Hekimhan ilçesine bağlı Başkavak Mahallesi'ndeki bir hasta, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

