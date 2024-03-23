Malatya'da çiçek açan kayısı ağaçlarına zirai don uyarısı

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Malatya'da çiçek açan kayısı ağaçlarının zirai dondan etkilenmemesi için bahçenin soğuktan korunması gerektiğini söyledi.

Solmaz, AA muhabirine, kentin en önemli gelir kaynağının kayısı olduğunu, geçen yıl aşırı yağışlar yüzünden kayısı ağaçlarında monilya hastalığının görüldüğünü, bu hastalığın etkilerinin bu yıl da sürdüğünü anlattı.

Kayısı ağaçlarının erken çiçek açtığını, havaların da bu aralar soğuduğunu dile getiren Solmaz, üreticilerin zirai dona karşı önlem alması gerektiğine işaret etti.

Riskli bir dönemde olunduğunu ifade eden Solmaz, "Kayısılar çiçek açtı, bölgemize kar yağdı. Sıcaklık geceleri sıfırın altında 5 derecenin altına düştüğünde kesinlikle çiçeğe zarar verir. Bu nedenle çiftçilerimiz gece bahçede kalarak, eğer bahçede fıskiyeli sulama sistem varsa, sulama yaparak en azından bir ısı vererek, kayısıya fayda sağlayabilir. Saman veya lastik yakarak bahçeyi soğuktan koruma yoluna gidilmeli."

Cafana Mahallesi'nde çiftçilik yapan 74 yaşındaki Mehmet Özer ise dün akşam zirai dondan ağaçları korumak için 6 lastik yaktığını belirterek, "Pazartesi günü yine zirai don var, yine lastik ve saman yakmayı düşünüyorum." dedi.