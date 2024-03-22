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        Malatya'da 9 konteynerden klima çalan zanlı tutuklandı

        Malatya'da, depremzedelerin yaşadığı 9 konteynerden klima çalan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:47
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        Malatya'da 9 konteynerden klima çalan zanlı tutuklandı
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        Malatya'da, depremzedelerin yaşadığı 9 konteynerden klima çalan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde depremzedelerin kaldığı Malet-2 Konteyner Kent'teki 9 konteynerden klima çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

        Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince kimliği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.U, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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