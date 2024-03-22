Malatya'da 9 konteynerden klima çalan zanlı tutuklandı
Malatya'da, depremzedelerin yaşadığı 9 konteynerden klima çalan zanlı tutuklandı.
Malatya'da, depremzedelerin yaşadığı 9 konteynerden klima çalan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde depremzedelerin kaldığı Malet-2 Konteyner Kent'teki 9 konteynerden klima çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.
Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince kimliği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.U, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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