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        Malatya'da kar yağışı etkili oldu

        Malatya kent merkezi ve Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:12
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        Malatya'da kar yağışı etkili oldu
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        Malatya kent merkezi ve Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri trafikte kontrollü ilerledi.

        Kar yağışı şehrin yüksek kesimleriyle bazı ilçelerini ise beyaza bürüdü.

        Doğanşehir ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı Kurucaova, Erkenek ve Söğüt mahalleleriyle ilçenin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

        Doğanşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. ​​​​​​​

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