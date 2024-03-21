Arguvan'da öğrenciler bağımlılık konusunda farkındalık oluşturdu

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırladıkları broşürleri esnafa ve vatandaşlara dağıttı.

Okulun Yeşilay Kulübü'nde görev alan öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Bağımlı Olma Özgür Ol" etkinliği düzenledi.

Bu kapsamda ilçedeki kurumları ve esnafı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi veren öğrenciler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları pankart ve broşürlerden esnafa dağıttı.

Etkinlikle öğrenciler, özellikle sigara ve teknoloji konusunda toplumun bağımlılık oranının yüksek olduğunu ve bu konuda nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusu üzerinde durarak, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpaslan Özdemir ise okul idareci, öğretmen ve öğrencilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.