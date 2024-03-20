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        Malatya'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

        Malatya'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:01 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:01
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        Malatya'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Malatya'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "depremzedelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve yoğun bakımda olduğu"na dair haberler üzerine açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.

        Yaşı küçük çocuğun 18 Mart'ta kaybolduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Mağdure 18 Mart, saat 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunmuş, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, 19 Mart 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkemece çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmıştır. Basın ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinin aksine yaşı küçük mağdurenin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir.

        Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki yürütülen bu soruşturmada herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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