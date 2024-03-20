Malatya'da 7 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Malatya'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Malatya'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
B.D'nin kullandığı araç, Turgut Özal Caddesi Güngör Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen sırasıyla E.Ş, K.G.D, G.G, K.K, H.K. ve N.T. yönetimindeki araçlarla çarpıştı.
Kazada, sürücüler B.D. (22), E.Ş. (40) ve K.G.D. (21) ile araçlarda bulunan M.Z. (25) ve Z.N.Ş. (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Z.N.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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