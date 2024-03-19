Malatya'da horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira ceza verildi
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alacakapı Mahallesi'nde horoz dövüştüren ve bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, horoz dövüştürmek için yapılmış ring, 3 canlı hayvan taşıma çantası, 1 tartı ve 4 Hint horozu ele geçirildi.
Horoz dövüşü yaptıran 2 kişiye 14 bin 432 lira, bahis oynayan 9 kişiye 72 bin 257 lira idari para cezası kesildi.
Öte yandan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.
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