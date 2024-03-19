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        Malatya'da horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira ceza verildi

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:56
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        Malatya'da horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira ceza verildi
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alacakapı Mahallesi'nde horoz dövüştüren ve bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, horoz dövüştürmek için yapılmış ring, 3 canlı hayvan taşıma çantası, 1 tartı ve 4 Hint horozu ele geçirildi.

        Horoz dövüşü yaptıran 2 kişiye 14 bin 432 lira, bahis oynayan 9 kişiye 72 bin 257 lira idari para cezası kesildi.

        Öte yandan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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