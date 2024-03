Cevdet Yılmaz: Depremden etkilenen her sokak için çalışmaya devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremden etkilenen şehirleri çok daha güçlü ayağa kaldırmak istediklerini belirterek, "Tüten her ocak için, her sokak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 44 projenin açılış törenine katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ile yerel yöneticilerin katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgede şehir şehir, ilçe ilçe ramazanın ruhunu teneffüs ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Her geldiğimde eser ve hizmet siyasetini rehber edinmiş Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan yeni projelerin açılışını gerçekleştirmek adeta bir gelenek haline geldi. Bugün ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın dimdik duran Malatya’nın şanına yakışır tesislerin açılışını yapmak ayrı bir mutluluk. Malatya’nın plaka koduyla da uyumlu bir şekilde hayata geçen 44 projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Malatya’da devlet millet el ele bu güzel şehri ayağa kaldırmak için tarihi bir çaba veriliyor. Bir yandan barınma ve şehrin dönüşümü için kolları sıvamışken bir yandan da ticaretin yeniden canlanması, sosyal hayatın yeşermesi için gayret sarf ediyoruz. Gerçek belediyecilik, Malatya’yı ihya eden siyaset vizyonudur. Gerçek belediyeciliğin olduğu yerde algı ile yanılgı yaratan boş laflar olmaz. Gerçek belediyeciliğin olduğu yerde şahsi menfaatler değil milletin menfaati konuşur. Yapılan eserler konuşur, işler konuşur. Kendimize, kararlılığımıza ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna duyduğumuz bu güvenin altı boş değildir. Bizim asıl meselemiz, hakkın rızasını kazanmak, halkımızın da gönlünde kendimize müstesna bir yer edinmektir. Güzel ülkemizin dört bir yanında hizmet üreten, proje ortaya koyan, gayesi, ideali olan kim varsa onu da desteklemeye, önünü açmaya gayret ediyoruz. Malatya’yı yaşanan acı deprem hadisesinden sonra çok daha güçlü ayağa kaldırmak istiyoruz. İmar ve inşa çalışmaları için şehrimiz 6 milyar lira ilave destek sağladık. Amacımız, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezideki meydan ve iş yeri düzenlemelerini yapıyor. Yaşadığımız diğer sınamalar, atlattığımız badireler gibi depremin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermeyeceğiz. Merkezi yönetim ve yerelde belediyelerimizle uyum içinde Malatya’da tüten her ocak için, her sokak için, her bir Malatyalı kardeşim için çalışmaya devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise konuşmasında bakanlık olarak Malatya'da yaptıkları hizmetleri anlatarak, "Bakanlık olarak Malatya'ya belki de Türkiye'nin en büyük gençlik kamplarından birisini yaptık. Malatya'nın ayağa kalkması için hep beraber çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 44 projenin açılışı gerçekleştirildi.