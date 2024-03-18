Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 21:48 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Abdullatif Gazzi'nin kullandığı 27 MB 8955 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

        Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketilirse ne olur?
        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketilirse ne olur?
        14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı
        14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Malatya Havalimanı şubatta 63 bin 457 yolcuya hizmet verdi
        Malatya Havalimanı şubatta 63 bin 457 yolcuya hizmet verdi
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Cevdet Yılmaz: Depremden etkilenen her sokak için çalışmalar devam ediyor (...
        Cevdet Yılmaz: Depremden etkilenen her sokak için çalışmalar devam ediyor (...
        Cevdet Yılmaz: Depremden etkilenen her sokak için çalışmaya devam edeceğiz
        Cevdet Yılmaz: Depremden etkilenen her sokak için çalışmaya devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da iftar programında konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da iftar programında konuştu: