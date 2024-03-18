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        Malatya Havalimanı şubatta 63 bin 457 yolcuya hizmet verdi

        Malatya Havalimanı, şubat ayında 63 bin 457 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:02
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        Malatya Havalimanı şubatta 63 bin 457 yolcuya hizmet verdi
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        Malatya Havalimanı, şubat ayında 63 bin 457 yolcuya hizmet verdi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nın şubat ayında iç hat yolcu trafiği 63 bin 271, dış hat yolcu trafiği 186 olarak kayıtlara geçti.

        Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 423, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 428'e ulaştı.

        Yük, kargo, posta, bagaj trafiğiyse ocak ayında toplamda 485 ton oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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