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        Remzi Çayır: Tek celsede adaleti getireceğiz

        MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Tek celsede adaleti getireceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 19:11 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:15
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        Remzi Çayır: Tek celsede adaleti getireceğiz
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        MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Tek celsede adaleti getireceğiz. Borç ekonomisi yerine üretim ekonomisini getireceğiz." dedi.

        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Malatya'da partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Burada partililere hitap eden Remzi Çayır, Türkiye'de ayrımcılığa, kayırmacılığa, saltanata, adaletsizliğe itiraz eden herkesin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Milli Yol Partisi bir siyasi hareketten öte anlamı ve manası olan bir hareket. Bu hareket bir aydınlatma hareketi, bir itiraz hareketi. Yalancı ve kalitesiz insanlarla Türk siyaseti bir yere varamaz" dedi.

        Türkiye'de hedeflerinin yapısal değişiklikler olduğunu dile getiren Çayır, "Yapısal değişimi oluşturacak siyaseti sürekli hale getireceğiz. Tek celsede adaleti getireceğiz. Borç ekonomisi yerine üretim ekonomisini getireceğiz" diye konuştu.

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