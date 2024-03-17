Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, Malatya'da toprağa verildi

Törene Şengönül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Müzeyyen Yıldırımoğlu, Malatya Baro Başkanı Onur Demez ve vatandaşlar katıldı.

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