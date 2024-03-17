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        Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, Malatya'da toprağa verildi

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül'ün cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:03 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:03
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        Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, Malatya'da toprağa verildi
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        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül'ün cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verildi.

        Şengönül için Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Beldesi Akpınar Mezarlığı'ndan öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

        Törene Şengönül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Müzeyyen Yıldırımoğlu, Malatya Baro Başkanı Onur Demez ve vatandaşlar katıldı.

        Şengönül'ün cenazesi daha sonra aile mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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