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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:20 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:20
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı.

        Malatya Valiliğine gelen Bak, burada kamu kurumlarının yetkililerinin katıldığı koordinasyon toplantısına iştirak etti.

        Bak'a toplantının açılışında Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek tarafından takımın forması ve atkısı hediye edildi.

        Görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı sürdü.

        Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan tarafından bakanlıkça Malatya'ya yapılan yatırımlarla ilgili sunum yapıldığı belirtildi.

        Toplantıya Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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