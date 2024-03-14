Malatya'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Malatya'da, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzendi.

Vali Ersin Yazıcı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Malatya Tabip Odasınca Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 32 yıldır mülki amir olarak görev yaptığını, son yıllarda vatandaşların aldığı sağlık kalitesinin çok üst düzeye çıktığını söyledi.

Mutluluk duyduğu konuları paylaşmak istediğini işaret eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ben artık, kalp ameliyatı olmak için başka ülkeye gidilmediğim günleri gördüğüm için Allah'a şükrediyorum. Gurbetçi diye tabir ettiğimiz yurtdışında çalışanlarımızın sağlıkla ilgili efsane hikayelerini çocukluğumda ve gençliğimde dinleyerek büyüdüm. Artık o hikayelerin benim ülkemde üretildiğini gördüğüm için çok mutluyum. Dağın başında, yayladaki vatandaşımı Sağlık Bakanlığının helikopteriyle alıp, merkeze gerekirse Ankara ve İstanbul'a götürüldüğünü gördüğüm için mutluyum."

Vatandaşların her şeyin en iyisine layık olduğunu, bunların en başında sağlık hizmeti geldiğini dile getiren Yazıcı, Türkiye'de sağlık hizmetlerinde standardın arttığını ifade etti.

İnönü Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nusret Akpolat ise sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, hekimliğin tarihçesini anlattı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur de İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkiye'nin 23. fakültesi olarak açıldığını hatırlatarak, "Bugün ülkemizin 61 ilinde 93'ü devlet, 38'i vakıf olmak üzere 131 tıp fakültesinde yaklaşık 120 bin öğrenci eğitim görmektedir." diye konuştu.

Malatya Tabipler Odası Başkanı Mustafa Sezai Demirel'in selamlama konuşmasının ardından Vali Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen koşuda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Programa İl Emniyet Müdürü Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ile sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.