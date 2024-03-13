Kale'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.A yönetimdeki 34 YL 4597 plakalı otomobil Erdemli Mahallesi'nde yoldan çıkarak, takla attı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
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