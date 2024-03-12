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        Malatya'da öğrenciler toplu taşıma aracında İstiklal Marşı'nı okudu

        Malatya'da öğrenciler, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:42
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        Malatya'da öğrenciler toplu taşıma aracında İstiklal Marşı'nı okudu
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        Malatya'da öğrenciler, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, toplu taşıma aracına binen öğrenciler, araç seyir halindeyken İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ayrı ayrı yüksek sesle okudu.

        Yolcuların beğeniyle izlediği etkinlik, sosyal medyada da ilgi gördü.

        Darende ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde toplanan öğrenciler ise Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafını kalp içerisine alarak "Korkmuyoruz" yazısıyla koreografi oluşturdu.

        Galeri
        Galeri

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