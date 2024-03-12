Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Beş adrese gerçekleştirilen operasyonda, 954 uyuşturucu hap, 125 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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