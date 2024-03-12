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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 954 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:21 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:21
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 954 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Beş adrese gerçekleştirilen operasyonda, 954 uyuşturucu hap, 125 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 zanlıdan K.Ş, A.S.B. ve M.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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