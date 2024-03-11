Malatya'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Malatya'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Dilek Mahallesi Seleme Caddesi'nde, H.A. (61) yönetimindeki 33 FD 872 plakalı kamyonet ile F.M.B. (52) idaresindeki 44 AES 058 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçtaki E.A. (45) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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