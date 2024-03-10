Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Canpolat: Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; o bayrağı almaya talibiz

        OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu reformları, sonuna kadar destekliyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canpolat: Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; o bayrağı almaya talibiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu reformları, sonuna kadar destekliyoruz. 'Bu benim son seçimim' diyen Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; o bayrağı almaya talibiz" dedi.

        Kadir Canpolat, 31 Mart seçimleri çalışmaları kapsamında Malatya'ya geldi. Canpolat, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde partililer ile buluştu. Burada konuşan Canpolat, değişim zamanının geldiğini belirterek, "PKK ve FETÖ ile iltisaklı olan partiler, 2 günde belgelerini aldı. Osmanlının mirasına, Cumhuriyetin değerlerine gerçek adaletle, gerçek kalkınma ile sahip çıkan Ocak Partisi'nden korkunuz nedir? Bizden korkması gerekenlerin, Türkiye, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olması lazım. 'Kürt, Kürt' dediniz; oy istediniz. Kürt'ün çocuğunu dağda terörist yaptınız. Ey DEM Partisi, şimdi sizin nerede demlendiğinizi çok iyi biliyoruz. Ali Babacan sen karşı çıkmıştın. Kadir Canpolat'ın fitne hareketi olduğunu ve Osmanlı ocaklarından uzak durulması gerektiğini söylemiştin. Şimdi parti kurdun; kimmiş fitne hareketi? Ben partiyi birleştirmek için kurdum ama siz alçak yapılara iltisak vermek için kurdunuz. Siz Cumhurbaşkanımıza ihanet ederek bunu yaptınız. Cumhurbaşkanımıza ihanet etmeyiz, gönüller yapmaya geliyoruz. Hiçbir siyasi partiyi de kendimize rakip görmüyoruz. Bu millet uyanıyor. Bu birliktelik ve kardeşlik, Ocak Partisi ile var oluyor. Sizlerden oy talep etmeyeceğim. Bize gönlünüzü vereceksiniz. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu reformları, sonuna kadar destekliyoruz. 'Bu benim son seçimim' diyen Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; o bayrağı almaya talibiz."

        Konuşması sonrası Canpolat, partisinin Büyükşehir Belediyesi adayı ile ilçe adaylarını tanıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir

        Benzer Haberler

        Malatya'da ramazan ayı mesajları
        Malatya'da ramazan ayı mesajları
        Malatya kayısısından yılın ilk 2 ayında 76 milyon dolarlık ihracat geliri
        Malatya kayısısından yılın ilk 2 ayında 76 milyon dolarlık ihracat geliri
        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Malatya'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Malatya'da konuştu:
        İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden annesi Malatya'da son yolculuğu...
        İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden annesi Malatya'da son yolculuğu...