Canpolat: Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; o bayrağı almaya talibiz

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu reformları, sonuna kadar destekliyoruz. 'Bu benim son seçimim' diyen Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; o bayrağı almaya talibiz" dedi.

Kadir Canpolat, 31 Mart seçimleri çalışmaları kapsamında Malatya'ya geldi. Canpolat, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde partililer ile buluştu. Burada konuşan Canpolat, değişim zamanının geldiğini belirterek, "PKK ve FETÖ ile iltisaklı olan partiler, 2 günde belgelerini aldı. Osmanlının mirasına, Cumhuriyetin değerlerine gerçek adaletle, gerçek kalkınma ile sahip çıkan Ocak Partisi'nden korkunuz nedir? Bizden korkması gerekenlerin, Türkiye, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olması lazım. 'Kürt, Kürt' dediniz; oy istediniz. Kürt'ün çocuğunu dağda terörist yaptınız. Ey DEM Partisi, şimdi sizin nerede demlendiğinizi çok iyi biliyoruz. Ali Babacan sen karşı çıkmıştın. Kadir Canpolat'ın fitne hareketi olduğunu ve Osmanlı ocaklarından uzak durulması gerektiğini söylemiştin. Şimdi parti kurdun; kimmiş fitne hareketi? Ben partiyi birleştirmek için kurdum ama siz alçak yapılara iltisak vermek için kurdunuz. Siz Cumhurbaşkanımıza ihanet ederek bunu yaptınız. Cumhurbaşkanımıza ihanet etmeyiz, gönüller yapmaya geliyoruz. Hiçbir siyasi partiyi de kendimize rakip görmüyoruz. Bu millet uyanıyor. Bu birliktelik ve kardeşlik, Ocak Partisi ile var oluyor. Sizlerden oy talep etmeyeceğim. Bize gönlünüzü vereceksiniz. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu reformları, sonuna kadar destekliyoruz. 'Bu benim son seçimim' diyen Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; o bayrağı almaya talibiz."

Konuşması sonrası Canpolat, partisinin Büyükşehir Belediyesi adayı ile ilçe adaylarını tanıttı.